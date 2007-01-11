Що буде з м`ясом і яйцями до 2015 року

Обсяг валової продукції сільського господарства України до 2015 року зросте в 1,6 рази проти 2005 року. Про це сказано в загальнодержавній програмі соціально-економічного розвитку українського села на період до 2015 року, розміщеній на сайті Міністерства аграрної політики України.

Ця програма передбачає, зокрема, доведення до 2015 року виробництва зерна в Україні до 50 млн. тонн. Крім того, збільшення виробництва цукрових буряків до 30 млн. тонн, соняшнику - до 3,2 млн. тонн, ріпаку - 3,8 млн. тонн. Виробництво картоплі планується збільшити до 19,1 млн. тонн, овочів - до 8,4 млн. тонн, плодів і ягід - 4 млн. тонн, винограду – до 1,2 млн. тонн. Виробництво м`яса до 2015 року зросте до 3,9 млн. тонн, молока - до 20 млн. тонн, яєць - до 17 млрд. штук.

Програмою передбачається стимулювання підвищення економічних і якісних показників виробництва продукції перспективної конкурентоспроможності на внутрішньому ринку (м`ясо птиці, яйця, молоко, свинина, насіння ріпаку і сої і продукти їх переробки). Крім того, здійснення стратегії експансії зовнішніх ринків конкурентоспроможних видів продукції (продовольче і фуражне зерно, насіння соняшнику і продукти їх переробки) шляхом дотримання заходів, не заборонених правилами міжнародної торгівлі. Крім того, передбачається оптимізація посівних площ соняшнику до екологічно безпечних норм шляхом адміністративного обмеження, а також підтримка збільшення використання ріпаку і сої для переробки цих культур на біодизельне пальне на кооперативних принципах.

Також програма передбачає збереження 1% збору на розвиток садівництва і виноградарства, підтримку логістики галузі.

Крім того, передбачається збалансування експортно-імпортних потоків з урахуванням інтересів споживачів і виробників продовольчої продукції і розширення функцій Аграрного фонду - уповноваженого державного органу регулювання аграрного ринку - в питаннях збалансованого попиту і пропозиції.