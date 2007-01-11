Ющенко: проблеми житлово-комунального господарства - наслідок СРСР

У Луганській області, зокрема в місті Алчевськ, слід провести своєрідний експеримент з реформування житлово-комунального господарства, переконаний Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам та під час наради з адміністративно-господарським активом області, яка відбулася в Алчевську. Адже саме цей регіон має найбільш невтішний досвід у комунальній сфері, відзначив глава держави.

Президент закликав представників місцевої влади та громадськості проявити ініціативу в цьому питанні й розробити чіткий графік реформування комунального господарства області. В.ЮЩЕНКО відзначив, що минулорічні події в Алчевську продемонстрували: в регіоні є люди, які вміють адекватно реагувати на критичні ситуації й ефективно вирішувати проблемні питання.

Глава держави висловив переконання, що проблеми в ЖКГ спричинені насамперед недоліками радянської моделі господарства, а не браком фінансування. За умов, коли держава одноосібно зобов’язується надавати всі комунальні послуги населенню, в галузі відсутня конкуренція, а звідси й низька ефективність наданих послуг. Тоді як завданням держави, на переконання Президента, має стати забезпечення реформи ЖКГ та надання соціальної підтримки тим, хто її потребує.

Глава держави також нагадав, що минулого року він запропонував концепцію реформи ЖКГ, яку обговорили і прийняли представники місцевої влади та керівники комунального сектору.