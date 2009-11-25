Тігіпко радить знизити облікову ставку і зглянутись над Ощадбанком

Кандидат у президенти України Сергій ТІГІПКО радить Національному банку знизити облікову ставку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував рішення Центробанку Росії про зниження ставки рефінансування до 9% - найнижчого рівня за всю сучасну російську історію. Це вже дев`яте за рік здешевлення грошей, здійснене головним російським фінансовим інститутом.

«З вересня цього року, коли ЦБ РФ знизив ставку з 10,5% до 10% проти встановленої Нацбанком України ставки у 10,25%, російські банки кредитуються державою на більш вигідних умовах, ніж наші. Такого не було з 1998 року. Ми традиційно використовували меншу вартість грошей для боротьби за інвесторів. До такої практики необхідно повернутися. Ситуація з інфляцією дозволяє це зробити», – заявив С.ТІГІПКО.

Він звернув увагу на те, що підвищення цін на найбільш важливих для вітчизняних експортерів ринках вже створило хороші умови для нового етапу промислового зростання, проте без інвестицій у модернізацію виробництв таке зростання не буде стійким.

«Банки й надалі вкрай неохоче кредитують підприємства і роблять це під неприйнятно великі відсотки. Зниження облікової ставки НБУ до однозначної цифри разом із жорстким контролем над валютними спекуляціями має стати серйозним стимулом для пожвавлення кредитування. Крім того, скорочення розриву між низькими обліковими ставками у провідних економіках світу і в Україні дозволить убезпечити національний валютний ринок від іноземних спекулянтів і стабілізувати гривню», – вважає С.ТІГІПКО.

Кандидат також закликає уряд припинити ігнорувати колосальні фінансові ризики Ощадбанку.

Так він прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про те, що збитки Ощадбанку за підсумками жовтня склали 549,62 млн. грн. – вперше з початку року. Раніше повідомлялося, що кредитний портфель Ощадбанку більш як на 50% складається з позик, виданих «Нафтогазу України».

«Коли Ощадбанк втрачає платоспроможність, за це розплачується вся країна», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, «якщо найбільший державний банк починає стрімко нарощувати збитки, якщо він надто активно видає кредити одній держкомпанії – це означає, що грошима його вкладників уряд латає свої фінансові дірки».

«Ми чітко бачимо канал, яким гроші вкладників і платників податків перекачуються в непрозору держкомпанію, – сказав С.ТІГІПКО. – Жовтневі збитки Ощадбанку – тривожний дзвінок для НБУ та Кабміну. Час припинити ігнорувати колосальні фінансові ризики, з якими вже зіткнувся Ощадбанк, котрий по телефонному дзвінку видає велетенські кредити «Нафтогазу». А Кабінет міністрів повинен змусити підвідомчий йому «Нафтогаз» акуратно погашати отримані в Ощадбанку кредити, бо банк просто впаде».