Фрадков: імідж Росії постраждав через проблеми з транзитом нафти

Імідж Росії як надійного постачальника енергоресурсів постраждав через проблеми з транзитом нафти через територію Білорусі, констатує прем`єр-міністр РФ Михайло ФРАДКОВ. Про це повідомляє РІА «Новости».

"Наші переговори завжди відрізнялися прагматичним підходом з урахуванням інтересів наших країн. На жаль, останнім часом щось не спрацювало, і я вам відверто скажу, в результаті постраждав імідж Росії як надійного постачальника енергоресурсів", - сказав М.ФРАДКОВ, відкриваючи сьогодні в Москві переговори зі своїм білоруським колегою Сергієм СИДОРСЬКИМ.

За словами прем`єра, це супроводжувалося витратами, які російський бюджет несе в рамках Союзної держави і ЄврАзЕС.

"Я це кажу для того, щоб з усією відповідальністю підійти до вирішення питання, за яким дивляться громадяни і наших країн, і міжнародного співтовариства", - підкреслив М.ФРАДКОВ.

Він відзначив, що переговорний процес проходить непросто, але переговори, за дорученням президентів двох країн, необхідно довести до кінця.