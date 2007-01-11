Резонансні вбивства в Севастополі оголошені розкритими

22:09, 11 січня 2007
Суспільство
770

Міліція повідомляє деталі злочинів

Резонансні передноворічні вбивства сторожа одного із складів Чорноморського флоту РФ та ще двох севастопольців у їх власній квартирі здійснили два брати із Нижньогірського району АРК.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України у Севастополі, 33- і 29-річного братів, один з яких раніше мав судимості, севастопольські оперативники затримали в рідному селі зловмисників. При затриманні ті чинили опір.

Після того, як їх доставили в Севастополь, брати зізналися, що сторожа складського приміщення ЧФ РФ вони вбили під час крадіжки металевих виробів з території складу, яку той охороняв.

Також з корисливих мотивів ними був убитий знайомий у його власній домівці. А коли пізніше в квартирі з’явилася співмешканка знайомого, то вбили і її. З квартири зловмисники вкрали 500 грн.

І в першому, і в другому випадках мали місце підпалювання трупів, схожими були і колото-різані рани на жертвах.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник начальника УМВС України у місті Севастополі полковник міліції Ігор МІХАЛЬОВ днями повідомив, що над розкриттям цих злочинів міліція міста працювала усі свята, „задіяно було практично половину особового складу міліції”.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter