Резонансні вбивства в Севастополі оголошені розкритими

Резонансні передноворічні вбивства сторожа одного із складів Чорноморського флоту РФ та ще двох севастопольців у їх власній квартирі здійснили два брати із Нижньогірського району АРК.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України у Севастополі, 33- і 29-річного братів, один з яких раніше мав судимості, севастопольські оперативники затримали в рідному селі зловмисників. При затриманні ті чинили опір.

Після того, як їх доставили в Севастополь, брати зізналися, що сторожа складського приміщення ЧФ РФ вони вбили під час крадіжки металевих виробів з території складу, яку той охороняв.

Також з корисливих мотивів ними був убитий знайомий у його власній домівці. А коли пізніше в квартирі з’явилася співмешканка знайомого, то вбили і її. З квартири зловмисники вкрали 500 грн.

І в першому, і в другому випадках мали місце підпалювання трупів, схожими були і колото-різані рани на жертвах.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник начальника УМВС України у місті Севастополі полковник міліції Ігор МІХАЛЬОВ днями повідомив, що над розкриттям цих злочинів міліція міста працювала усі свята, „задіяно було практично половину особового складу міліції”.