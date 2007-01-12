Стан Нонни Мордюкової стабілізувався
09:33, 12 січня 2007Суспільство
928
Актриса попросила у рідних концертне вбрання
|Нонна Мордюкова, 1962 рік. Фото сайту actors.khv.ru
У актриси, яка страждає на діабет і інші захворювання, хворе серце, проте інфаркту у неї не було, і остання кардіограма показала поліпшення.
Сестра актриси повідомила також, що Нонна Вікторівна попросила рідних приготувати її концертне вбрання, і що вона мріє знятися в кіно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter