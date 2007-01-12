Стан Нонни Мордюкової стабілізувався

Нонна Мордюкова, 1962 рік. Фото сайту actors.khv.ru

Нонна Мордюкова, госпіталізована в ЦКБ 30 грудня 2006 року, як і раніше перебуває в клініці, але її стан лікарі визнали стабільним. Про це "Московському комсомольцю" розповіла сестра актриси, Наталія Вікторівна.

У актриси, яка страждає на діабет і інші захворювання, хворе серце, проте інфаркту у неї не було, і остання кардіограма показала поліпшення.

Сестра актриси повідомила також, що Нонна Вікторівна попросила рідних приготувати її концертне вбрання, і що вона мріє знятися в кіно.

Лента.ру