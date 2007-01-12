Нафтова війна Москви та Мінська реанімувала Одесу-Броди

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні відбув до Москви для продовження переговорів з представниками ВАТ «Газпром» і ВАТ «Транснафта» про збільшення транзиту газу і нафти через територію України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2006 року в Москві Ю.БОЙКО і голова правління ВАТ «Транснафта» Семен ВАЙНШТОК домовилися про збільшення транзиту російської нафти через територію України.

В результаті двомісячних переговорів сторони домовилися про значне збільшення транзиту нафти, зокрема, основною магістраллю «Укртранснафти» - нафтопроводом «Дружба», а також за напрямками Мозир–Броди–Одеса і Мічурин–Кременчук–порт Південний.

Сторони також реанімували угоду, укладену в 2004 році між «Укртранснафтою» і ТНК ВР, згідно з якою прокачування нафти нафтопроводом Одеса–Броди у напрямку морського нафтотерміналу «Південний» передбачалося в обсягу 9 млн. тонн на рік. Зараз нафтопроводом “Одеса–Броди” прокачується 3,7 млн. тонн нафти на рік. З 1 січня 2007 року сторони домовилися про збільшення транспортування нафти нафтопроводом “Одеса–Броди” в обсягу 9 млн. тонн на рік.

В результаті збільшення транспортування російської нафти через територію України в 2007 році Україна додатково одержить більше 100 млн. грн. доходу.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, транзит нафти нафтопровідною системою України в січні-жовтні збільшився на 6,2%, порівняно з аналогічним періодом 2005 року. Транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося на 4,8%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

У 2005 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося на 14,9%, або на 8199,8 тис. тонн, порівняно з 2004 роком, до 46698,0 тис. тонн.