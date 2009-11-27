Кабмін дав податківцям широкі права щодо стягнення боргів за газ

Кабінет Міністрів України надав Державній податковій адміністрації право автоматично списувати на користь Держбюджету кошти ТКЕ, що надходять, як плата за послуги теплопостачання, і акумулюються не на рахунках із спеціальним режимом використання в уповноважених банках.

Про це сказано в постанові Кабміну (від 25 листопада ц.р. №1241), текст якої оприлюднено на Урядовому порталі.

Постанова також передбачає, що в разі відсутності у теплокомуненерго-боржника офіційно відкритого спецрахунку, ДПАУ і ГоловКРУ відкривають на ньому контрольні пости, в повноваження яких входитиме контроль за надходженням виручки і її спрямуванням до Держбюджету в рахунок погашення заборгованості за спожитий газ.

Кабмін своїми постановами неодноразово зобов`язував ТКЕ відкрити рахунки із спеціальним режимом використання у ВАТ «Ощадбанк». Останній раз Кабмін зобов`язував здійснити це постановою від 22 червня ц.р. №616.

Кабінет Міністрів також надав Державній податковій адміністрації право безпосередньо стягувати заборгованість газопостачальних компаній і підприємств теплокомуненерго за спожитий природний газ, а також за послуги з його транспортування.

Згідно з цим документом, зокрема, Кабмін доручив НАК "Нафтогаз України" поступитися правами вимоги до облгазів і підприємств комунальної теплоенергетики із заборгованості за газ і послуги з транспортування ДПАУ, яка, у свою чергу, на суму цих вимог повинна скоротити податковий борг державного холдингу.

Кабмін також доручив ДПАУ спільно з ГоловКРУ і Держфінмоніторингом провести перевірки використання коштів, що надійшли в 2007-2009 рр. підприємствам ТКЕ як плата за послуги теплопостачання, а також використання облгазами коштів, що надійшли за постачання газу.

Мінпаливенерго спільно з МінЖКГ і НАК «Нафтогаз України» доручено невідкладно провести звірку суми заборгованостей облгазів і ТКЕ і надати ДПАУ і ГоловКРУ список підприємств, сума боргу яких перевищує 10 млн. грн.

Держфінмоніторингу доручено щотижня інформувати ДПАУ про здійснення підприємствами-боржниками перерахувань коштів за кордон, зокрема в офшорні зони, щодо операцій що мають сумнівний характер або з контрагентами, що мають ознаки фіктивності.

Держказначейству доручено посилити контроль за цільовим використанням коштів додаткової дотації вирівнювання для місцевих бюджетів у частині оплати природного газу.