Через схеми перестрахування з економіки витікають мільярди гривень

У січні-вересні нинішнього року Державна податкова адміністрація України виявила 41 схему ухилення від оподаткування на страховому ринку, за допомогою яких з реального сектору економіки виведено 1,9 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні ДПАУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, користуючись існуванням окремого порядку оподаткування страхової діяльності, підприємства реального сектору економіки виводять оборотні кошти з подальшим використанням схем ухилення від оподаткування за участю страхових компаній через проведення операцій «псевдоперестрахування». Суть такої схеми полягає в тому, що перестрахові платежі направляють до "податкових ям" - компанії, які ухиляються від податкових перевірок, використовуючи фіктивне банкрутство і декларування недостовірних звітних даних.

За даними ДПАУ, на сьогодні на страховому ринку працюють 83 страхових компанії, які мають рівень перестрахування вищий за 60% зібраних страхових премій. Обсяг премій, переданих на перестрахування зазначеними компаніями, становить 3,6 млрд. грн.

Також ДПАУ повідомляє, що під час перевірок трьох компаній, зареєстрованих у місті Києві, встановлено, що за три квартали поточного року розмір валових страхових платежів становить 1 млрд. 522,9 млн. грн., а рівень перестрахування - майже 100%. Перестрахові платежі здійснювалися щодо страхових компаній, які, одержавши значні суми, через 1-2 квартали ліквідовувались шляхом банкрутства.

Як повідомили в ДПАУ, на сьогодні здійснюються оперативні заходи з розшуку посадових осіб страховиків і притягнення їх до відповідальності.