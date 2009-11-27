В українську пресу повертаються цензура і «темники»?

В Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України побачили ознаки згортання свободи слова в Україні.

Про це УНІАН повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

У заяві Нацкомісії висловлюється занепокоєння ситуацією, яка складається в українському інформаційному просторі і може спричинити згортання завоювань в галузі свободи преси.

«Становище загострюється активною фазою виборчих президентських перегонів. Засобами політичної боротьби стають партійна «джинса», договірно-корумповані взаємини політиків та ЗМІ, перешкоджання журналістській діяльності, безпідставне звільнення журналістів, впровадження редакційної цензури і нових форм темників, заборона на критику, економічна залежність, новітні обмеження журналістських прав», - наголошують в Нацкомісії.

Зокрема, Національна комісія звертає увагу, що 17 листопада цього року прийнято закон України «Про внесення змін до статті 23 Цивільного кодексу України щодо відшкодування моральної шкоди», який пропонує враховувати при визначенні розміру відшкодування моральної шкоди «статус особи», якій завдана така шкода. Автори закону вважають, що у випадку нанесення шкоди депутату або міністру, зокрема шляхом поширення недостовірної інформації, така особа повинна отримати більше відшкодування, ніж пересічна особа. Ця дискримінаційна норма може бути використана для тиску на засоби масової інформації та журналістів.

В заяві зазначається, що Національна комісія рекомендуватиме Президентові застосувати право вето та повернути цей закон до парламенту з пропозицією про його скасування в цілому, оскільки він грубо порушує міжнародні стандарти свободи слова, які передбачають, що політики та публічні посадові особи не повинні користуватися жодними перевагами щодо захисту їх честі та гідності порівняно з іншими громадянами. Закон також порушує статтю 24 Конституції України, відповідно до якої громадяни є рівними перед законом.

Національна комісія з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі також наголошує, що стан інформаційного простору країни ще раз доводить гостру необхідність запровадження незалежного суспільного мовлення і закликає уряд, Верховну Раду, всіх кандидатів у президенти чітко задекларувати шляхи і терміни впровадження системи суспільного мовлення в Україні.