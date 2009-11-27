Україна пропонує Бразилії активізувати військову співпрацю

Міністерство оборони України запропонувало Бразилії активізувати співробітництво у військовій сфері.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, у Києві відбулася зустріч тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Бразилія Антоніо Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО.

Головною темою зустрічі стали питання встановлення і розвитку активного військового і військово-технічного співробітництва між Україною і Бразилією.

За словами В.ІВАЩЕНКА, знаковим у відносинах між обома державами є реалізація спільного українсько-бразильського проекту у аерокосмічній галузі “Алкантара Циклон Спейс”.

Він підкреслив, що військове відомство відіграє одну з ключових ролей у реалізації цього проекту, адже саме державне підприємство Міноборони “Центральний проектний інститут” є розробником і проектувальником майбутнього космодрому на території Бразилії.

В.ІВАЩЕНКО також не виключив того, що можливості й потенціал “Центрального проектного інституту” дозволяють цій установі брати участь у реалізації інших сучасних проектів у Бразилії.

”Крім ракетно-космічної галузі, Україна має значний, визнаний у світі потенціал зі створення авіаційної і бронетанкової техніки”, - констатував В.ІВАЩЕНКО і запросив посла Бразилії відвідати підприємства оборонно-промислового комплексу та ознайомитися з їх можливостями і продукцією.

У свою чергу, А.КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО зазначив, що Бразилія зацікавлена у співпраці з Україною, особливо, у сфері оборони.

”Бразилія має великий потенціал, природні ресурси і потужну економіку. Ми із зацікавленістю дивимося у бік української сторони”, - зазначив посол.

Він також підкреслив, що Україна для Бразилії не є невідомою країною, адже у Бразилії вже понад 120 років мешкає велика українська діаспора, внесок якої у розвиток країни є досить вагомим.

Сторони також обговорили питання, пов’язані із запланованим на 1-3 грудня візиту в Україну міністра оборони Бразилії, який перебуватиме у складі державної делегації на чолі з Президентом цієї країни.

*** У жовтні 2004 року державне підприємство Міноборони України “Центральний проектний інститут” став переможцем конкурсу і був визначений розробником наземного комплексу космічного ракетного комплексу “Циклон-4” у бразильському штаті Алкантара.

Навесні цього року українські фахівці успішно провели перший етап рекогносцирувальних робіт на майбутньому космодромі у бразильському штаті Алкантара.

За підсумками цієї роботи були прийняті попередні рішення щодо розміщення наземного комплексу космічного ракетного комплексу “Циклон-4”.