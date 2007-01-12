Посольство США повідомляє про початок Програми стипендій ім. Фулбрайта

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні повідомляє про початок Програми стипендій ім. Фулбрайта та Американської асоціації політичних студій (APSA) для стажування у Конгресі США.

Як повідомили УНІАН у Посольстві США, програма фінансується Державним департаментом США та проводиться для представників сімнадцяти країн світу. Україна долучилася до цього списку вперше.

Програма ім. Фулбрайта та APSA розрахована на 12 місяців, без надання ступеню, та розроблена для того, щоб надати іноземним науковцям або фахівцям можливість вивчити діяльність Конгресу США. Програма включатиме стажування в офісах Конгресу, семінари та різноманітні заходи професійного розвитку. Програма не розрахована на проведення глибоких наукових досліджень.

Для участі у конкурсі кандидати повинні відповідати таким вимогам:

мати громадянство України або статус постійного мешканця України;

мати закінчену вищу освіту або відповідний рівень професійної підготовки та досвіду;

належати до академічних чи професійних кіл, фахово зацікавлених у діяльності Конгресу США та процесі формування політики;

працювати в одній із таких галузей: політологія, порівняльні політичні системи; законодавчі/парламентські студії; медіа та журналістика; державне управління, соціологія, право;

вільно володіти англійською мовою;

бути в змозі продемонструвати бажання зробити свій внесок у розуміння політичних процесів широкими колами громадськості.

Додаткова інформація розміщена на Інтернет-сторінці Посольства США в Україні.