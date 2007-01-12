Вацлав Клаус: вступ до Євросоюзу не приніс користі

Президент Чеської Республіки Вацлав КЛАУС заявив, що приєднання Чехії та Словаччини до Європейського Союзу не принесло обом державам багато користі.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, із критикою на адресу Євросоюзу В.КЛАУС виступив під час зустрічі зі словацькими підприємцями у Братиславі. За його словами, вступ до ЄС слабко позначився на зростанні економіки країн колишньої єдиної Чехословаччини. Крім того, В.КЛАУС висловив своє негативне ставлення до нещодавно ухваленої Євросоюзом регуляторної політики щодо реєстрації, випробування, експертизи і обмеження випуску на ринок хімічних речовин. На думку В.КЛАУСА, втілення цих нововведень у життя неодмінно вимагатиме величезних фінансових інвестицій у хімічну галузь.