У Миколаєві затримали підозрюваного у скоєнні вибуху

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Миколаївській області спільно з колегами з карного розшуку та обласного Управління СБУ затримали підозрюваного у причетності до підготовки та скоєння терористичного акту – вибуху біля готелю «Корал», що стався торік.

Як повідомили УНІАН у ГУБОЗ МВС України, 26-річного місцевого жителя (колишнього митника) бійці спецпідрозділу швидкого реагування “Сокіл” взяли у його квартирі, без жодного пострілу. Центральний райсуд Миколаєва вже санкціонував його арешт. Свою провину затриманий визнав.

У ході обшуків в оселі зловмисника правоохоронці вилучили нітрогліцерин, каністри з азотною кислотою, сумішшю селітри та алюмінієвою пудрою та інші компоненти для саморобних вибухових пристроїв, а також пістолет «Шмайсер» ПГШ-65, калібру 8 мм.

Затриманого звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та вибухових речовин, а також здирництво.

27 листопада 2006 року о 5.30 у Миколаєві поблизу готелю "Корал" вибухнув саморобний пристрій. Обійшлося без жертв та руйнувань. На місці злочину знайшли дискету з вимогою до власника готелю передати невідомим 5 тисяч доларів США. Затриманий зловмисник свого часу працював у “Коралі” охоронцем.