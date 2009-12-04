У Яценюка побачили корупційну схему в одному з рішень Кабміну

Заступник голови партії «Фронт змін», довірена особа кандидата у президенти України Арсенія ЯЦЕНЮКА Андрій ПИШНИЙ вважає, що дозвіл уряду на використання векселів Державній службі автомобільних доріг України під час розрахунків з підрядниками призведе до непрозорості.

Про це сказав він сказав в інтерв’ю журналістам, кометуючи рішення Кабінету міністрів України, який дозволив “Укравтодору” здійснювати оплату всіх робіт, виконаних підрядниками в 2009 році, у вексельній формі, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

За словами А.ПИШНОГО, такий дозвіл уряду означає як мінімум три взаємозалежні речі. Він зазначив, що йдеться про те, що держмонополія страждає від гострої нестачі грошей, яку вже не можуть покрити зовнішні та внутрішні кредити, а ціни на роботи і матеріали, швидше за все, “будуть сильно завищені, для чого й потрібні були векселі, застосування яких дозволяє вивести операції з-під банківського контролю”. За словами А.ПИШНОГО, третьою складовою є те, що учасники вексельних схем зможуть мінімізувати сплату податків, що “дозволить ще більшій кількості бюджетних грошей осісти в кишенях їхніх учасників”.

Як наголосив А.ПИШНИЙ, “вексельні схеми зазвичай застосовуються на фондовому ринку серед обмеженої кількості добре знайомих між собою учасників, між якими відбувається велика кількість взаємозаліків”. “У багатьох інших випадках векселі забезпечують непрозорість розрахунків і дозволяють істотно завищувати ціну товару або існувати йому лише на папері”, - додав він.

За його словами, “істотною і важливою деталлю, що свідчить про можливий корупційний характер угоди, є присутність у ланцюжку розрахунків бюджетної організації, що дозволяє легко й просто витягати та переводити в готівку дисконт – різницю між номінальною і реальною вартістю товару, що і є фінансовим змістом вексельної операції”.

Як сказав А.ПИШНИЙ, “векселі не тільки сигналізують про можливі зловживання з бюджетними грошима, але й показують, що економіка України скотилася до рівня 90-х років минулого століття, коли широко застосовувалися саме такі вексельні схеми розрахунків”. Один із лідерів партії «Фронт змін» нагадав, що тоді векселі використовувалися в Україні на тлі великих боргів Росії за енергоносії, нереальності доходної частини бюджету, високої собівартості продукції держпідприємств». За його словами, в 2009 року економіка України опинилася в схожій ситуації.

За словами А.ПИШНОГО, «далі варто очікувати появи в цьому ланцюжку розрахунків з “Укравтодором” фірми – торговця цінними паперами, яка і скупить зобов`язання “Укравтодору” в Мінфіну, а потім переведе у готівку бюджетні гроші і розподілить їх між учасниками цієї сумнівної операції».