В Україні знизився урожай винограду і фруктів

За попередніми даними, в 2006 році обсяги виробництва плодово-ягідної продукції в Україні зменшилися на 34%, винограду - на 32% і становили, відповідно, 1,1 млн. тонн і 300,8 тис. тонн. Про це йдеться в інформації Державного комітету статистики України, переданій агентству УНІАН.

У Держкомстаті зазначають, що причиною такого становища є значне зниження врожайності (майже на 30%) плодів, особливо кісточкових, ягід і винограду через несприятливі погодні умови в період цвітіння садів.

Крім того, повідомляється, що в 2006 році в господарствах усіх категорій виробництво картоплі залишилося на рівні 2005 року (19,5 млн. тонн). За рахунок підвищення врожайності (на 14,2 ц) і збільшення збиральної площі (на 1,3%) виробництво овочевої продукції проти 2005 року зросло на 10,4% (на 760,2 тис. тонн) і становило 8,1 млн. тонн.

Господарствами населення в 2006 році вирощено 99% загального врожаю картоплі, 88% овочів, плодів і ягід.