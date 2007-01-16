В Ізяславській в`язниці голодує тисяча зеків

Голодовку оголосили тисяча ув`язнених колонії загального режиму в місті Ізяслав Хмельницької області, протестуючи проти умов утримання.

Як передають «Подробиці», про це повідомили у понеділок, 15 січня, в прес-службі Департаменту виконання покарань. Для з`ясування причин масового протесту до колонії виїхала комісія на чолі з першим заступником голови департаменту Миколою ІЛЬТЯЄМ.

За останній рік це вже третій масовий протест ув`язнених в установах системи виконання покарань України. У травні 20 підслідних Харківського СІЗО порізали собі вени, протестуючи проти знущань. Вслід за ними ще 30 ув`язнених виправної колонії у Львівській області порізали вени на знак протесту проти нестерпних умов утримання.