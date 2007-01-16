Нотаріуси відмовляються оформляти великі квартири

У Тернополі призупинено оформлення угод з продажу квартир площею понад 100 кв. м.

Як розповів кореспонденту УНІАН директор тернопільської агенції нерухомості “Яворина” Юрій ВЕНГРИНОВИЧ, після введення податку на доходи фізичних осіб з продажу нерухомості нотаріуси, яких закон зобов’язав бути податковими агентами, наразі не готові брати на себе таку відповідальність. Як зазначив Ю.ВЕНГРИНОВИЧ, нотаріуси – не економісти, і вони не можуть гарантувати правильність нарахування податку, а саме на них лежить уся відповідальність. “Тому й уникають оформляти угоди про продаж фізичними особами нерухомості, якщо такі операції підпадають під новий закон про податок з продажу нерухомості”, – пояснив Ю.ВЕНГРИНОВИЧ.

При цьому він зауважив, що загалом операції з продажу нерухомості у Тернополі не заблоковані. “Угоди з продажу квартир площею до 100 кв. м нотаріальні контори й надалі оформляють. Хіба що у менших ніж зазвичай обсягах, адже січень – це традиційно період затишшя”, – зауважив Ю.ВЕНГРИНОВИЧ. На його думку, призупинення оформлення угод, спричинене введенням податку, буде нетривалим, і до кінця місяця нормативна база внормується. Вихід із ситуації Ю.ВЕНГРИНОВИЧ також вбачає у проведенні податковими органами семінару чи тренінгу для нотаріусів, після яких останні змогли б впевнено нараховувати податки при оформленні угод з продажу нерухомості.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2007 р. доходи від продажу нерухомості оподатковуються відповідно до ст. 11 Закону «Про податок з доходів фізичних осіб".

Відповідоно до зазначеного закону, не оподатковується дохід від продажу не частіше одного разу впродовж звітного податкового року житлового будинку, квартири (частини квартири), кімнати, садового будинку (включаючи земельну ділянку, а також господарсько-побутові будови і будівлі, розташовані на ділянці), якщо загальна площа об`єктів нерухомості не перевищує 100 кв. м. У випадку, якщо площа об`єкту перевищує 100 кв. м, податок нараховується за ставкою 1% від вартості об`єкту на ту частину доходу, яка одержана за площу понад встановлених законом 100 кв. м. Тобто, ставка податку 0% або 1% застосовується тільки під час продажу одного (першого) об`єкту житла.