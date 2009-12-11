Валютний збір доведеться скасувати, Раду НБУ - трансформувати

До кінця 2009 року в Україні планується ввести в дію законодавчі акти щодо посилення загальної структури управління Національним банком України (НБУ).

Про це йдеться у проекті Меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною і Міжнародним валютним фондом, копія якого є у розпорядженні УНІАН.

Документом, зокрема, передбачене “реформування Ради НБУ, шляхом трансформації її у більш вузькоспеціалізовану технічну структуру, і внесення необхідних змін до закону про Нацбанк з метою залагодження усіх слабких місць, що стосуються захисних механізмів...”.

Крім того, йдеться у проекті Меморандуму, уряд як суб`єкт законодавчої ініціативи зобов’язується внести на розгляд Верховної Ради законопроект, що покликаний скасувати податок на операції з іноземною валютою, і до кінця грудня ухвалити ці поправки до законодавства – “згідно з раніше взятим зобов`язанням, хоча із деяким запізненням відносно структурного маяка”.

“Ми утримуватимемося від введення нових заходів адміністративного контролю на валютному ринку”, - говориться у проекті документу.

Довідка УНІАН. Рада Національного банку України є дорадчим органом. Серед її повноважень – затвердження кошторису Національного банку України.

Рада НБУ не має права втручатися в оперативну діяльність правління Національного банку, однак має право застосування відкладального вето щодо рішень правління Нацбанку. Таке рішення набирає чинності лише при його підтвердженні двома третинами від загальної кількості членів правління НБУ.

Сьогодні в Україні стягується пенсійний збір із безготівкових валютних операцій у розмірі 0,25% від суми операції.