Світовий банк хоче знати реальних власників українських банків

Координатор фінансових проектів СБ назвав умови, за яких Україна зможе одержати другу частину кредиту на реабілітацію фінсектора

Координатор фінансових проектів Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Маріус ВІСМАНТАС назвав умови, після виконання яких Україна зможе одержати другу частину кредиту СБ за проектом реабілітації фінансового сектора країни у розмірі 350 млн. доларів.

Про це він розповів у інтерв`ю «Левому берегу».(У вересні Світовий банк виділив Україні першу частину кредиту за проектом реабілітації фінансового сектора нашої країни – у розмірі 400 млн. дол. Чиновники говорили, що решта 350 млн. дол. кредиту надійдуть наприкінці року. Але минулого тижня Світовий банк повідомив, що гроші буде виділено в 2010 році після виконання ряду умов, зокрема, діагностики банківської системи – ЛБ.)

У відповідь на питання «Які умови перед другим траншем?», М.ВІСМАНТАС, зокрема, сказав: «По-перше, це нова капіталізація банківської системи, якщо вона потрібна. Коли криза в реальному секторі, коли цінність реальних активів падає, коли збільшується безробіття – ростуть ризики неповернення кредитів. Тому ми рекомендували НБУ провести глибоку діагностику банківської системи, подібну тій, яка була здійснена на початку 2009 року. Щоб подивитися на кредитні портфелі фінустанов на кінець року. І щоб НБУ міг просити ті або інші банки підняти свій регулятивний капітал до достатнього рівня».

По-друге, зазначив координатор фінансових проектів СБ по Україні, Білорусі і Молдові, має продовжуватися робота щодо проблемних банків, яку почали в рамках першої програми. За словами М.ВІСМАНТАСА, «є кілька юридичних напрацювань в законі №1617 (про внесення змін до закону про банки і банківську діяльність – УНІАН), які поки що не використовуються. Держава цього року все ще не має можливості забезпечити фінансування для впровадження нових інструментів вирішення банківських проблем, а бюджет на 2010 рік поки що не ухвалено».

По-третє: “ми говоримо про ряд структурних реформ, - сказав представник СБ. - Природно, ми говоримо про те, яким має бути рівень капіталу в банках в українських умовах. Як мають класифікуватися активи? Банківська система потребує набагато більшої прозорості з погляду розкриття реальних власників всіх фінустанов і забезпечення більш повного розкриття фінансової інформації. Єдина мета для таких структурних змін – закласти фундамент більш стійкої банківської системи».

Ще одне питання, сказав М.ВІСМАНТАС, – «що робити з новими державними банками. Уряд має визначитися, яку політику щодо них він здійснюватиме. У якому напрямі ці банки розвиватимуться, хто буде їх клієнтами».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в 2009 році проводив стрес-діагностику банківських установ. За її результатами банки 1-ї та 2-ї групи необхідно було докапіталізувати на 40 млрд. грн., банки 4-ї групи – на суму до 2 млрд. грн.

Загальна сума кредитної програми СБ з підтримки фінансового сектора України становить 750 млн. дол. Кошти буде спрямовано до загального фонду держбюджету – на покриття дефіциту. Кредит надається на 30 років з п`ятирічним відстроченням. У цей період держава платитиме лише відсотки за кредитом.

У 2009 році СБ вже надав Україні перший транш кредиту у розмірі 400 млн. дол. для реабілітації фінансового сектора.

Другий транш кредиту у розмірі 350 млн. дол. буде надано Україні при реалізації прийнятої програми підтримки, зокрема, остаточній реструктуризації рекапіталізованих банків, дотриманні всіма банками нормативу адекватності капіталу в 10%, реорганізації несистемних банків, підтримці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, введенні консолідованого нагляду і розкритті інформації про реальних власників банків.