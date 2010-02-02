Королевська: на Донбасі депресивними стали не тількі малі міста

Обмеження в 50 тисяч осіб для надання адміністративно-територіальним одиницям статусу території перспективного розвитку не дозволить застосувати інструментарій нового законопроекту Міністерства економіки для всіх депресивних територій Донбасу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи проект закону «Про території перспективного розвитку».

«Загалом законопроект є прогресивним кроком у справі вирішення проблем депресивних територій і має бути підтриманий. Проте деякі його норми необхідно буде допрацювати», - зазначила вона.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ситуація, що склалася за 18 років у Донбасі, перетворила на регіони економічного лиха не тільки маленькі міста, але й відносно великі населені пункти. «Подібне обмеження поставить хрест на можливості реанімувати економіку таких депресивних міст, як Стаханов і Брянка, де чисельність населення перевищує 50 тисяч осіб. Адже саме ці міста можуть подолати депресію шляхом отримання статусу територій перспективного розвитку», - переконана вона.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, законопроект має також передбачати норми, які б регулювали цільове використання пільг на територіях перспективного розвитку, і не перетворювали б їх на «зони легальної контрабанди». «Розвиток СЕЗ, ТПР і індустріальних парків – єдино можливий шлях стимулювання розвитку економіки в слаборозвинених регіонах. Про це свідчить досвід Китаю, Південної Кореї, ЄС. Тому наше ключове завдання – сформувати законодавчий механізм, який дозволить ефективно запустити економіку проблемних регіонів», - підкреслила голова комітету ВР.