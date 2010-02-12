У БЮТ нагадали, що в усьому світі кредитують під 5%, а у нас - під 30%

Протягом першого півріччя ц.р. перед Верховною Радою стоять три пріоритетні завдання для вирішення проблем підприємців: скоротити кількість контролюючих органів і видів ліцензування, а також відновити кредитування бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, першим завданням є подальше скорочення кількості контролюючих органів.

«В Україні зараз працює 85 контролюючих органів. Це майже в 5 разів більше, ніж у країнах Європейського Союзу. При деяких міністерствах існує по 10-12 контролюючих органів, що складають цілу корупційну павутину. Це неподобство не для європейської країни», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, запропоновані зміни в законодавство передбачають не тільки скорочення таких органів удвічі, а й надання підприємцям 13 днів для виправлення порушень без стягування штрафів.

Другим завданням є скорочення видів ліцензування. «У 2009 році через політичні інтриги нам вдалося через парламент скоротити тільки 5 з 83 видів ліцензійованої діяльності. Переконана, що це питання необхідно довести до логічного кінця, запровадивши європейські стандарти», – зазначила голова комітету.

За її словами, йдеться не тільки про механічне скорочення кількості видів ліцензування, а й про удосконалення процедури відкриття бізнесу в ліцензійованій сфері. Вона звернула увагу на те, що сьогодні, навіть маючи ліцензію, в окремих сферах неможливо розпочати діяльність без додаткових дозволів.

Нарешті, третім завданням є створення умов для кредитування економіки. За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, основний акцент має бути зроблений на мікрокредитуванні малого бізнесу. Для цього в бюджеті має бути передбачене резервування коштів на кредитно-гарантійну підтримку суб`єктів малого і середнього підприємництва.

«Створити конкурентоспроможну економіку, коли в усьому світі кредитують під 5%, а в нас під 30% - неможливо», - підкреслила вона.

При цьому Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що активний вихід держави на ринок кредитування економіки – єдиний шлях посилення конкуренції і примушення комерційних банків до зниження ставок за кредитами.