Вогонь знищив старовинну церкву на Львівщині

У селі Звір Самбірського району Львівської області вогонь знищив дерев’яну церкву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа в Українській греко-католицькій церкві Преображення Господнього, зведеній у 1792 році, що є пам’яткою архітектури місцевого значення, виникла о 08.10 13-го лютого.

О 10.10 силами п’яти відділень Державної пожежної охорони МНС вона була ліквідована. Жертв і постраждалих немає. Вогнем знищений храм. Завдяки оперативним діям бійців МНС врятована від вогню дзвіниця.

Причина пожежі встановлюється.