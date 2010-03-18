Україна очікує відповіді Румунії на пропозицію про спільний екологічний моніторинг у дельті Дунаю.

Про це у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі повідомив заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України Дмитро ГУРСЬКИЙ.

“Румунська сторона сприйняла науково-виробничу програму, яку запропонувала українська сторона, вона опрацювала, направила свої зауваження, після чого відбулася зустріч експертів, і зараз ми чекаємо кінцеву позицію румунської сторони для того, щоб розставити крапки над “і” та розпочати такий моніторинг”, - сказав він.

“Звичайно, добре було б, якби у цій комісії зі спільного моніторингу були незалежні європейські експерти”, - додав заступник міністра.

Д.ГУРСЬКИЙ нагадав, що таку пропозицію Україна озвучила ще восени 2009 року під час засідання Комітету високого рівня між міністрами екології двох країн у рамках президентської українсько-румунської комісії.

За словами Д.ГУРСЬКОГО, у січні цього року українська сторона направила звіт Комітету з імплементації Конвенції ESPOO (Конвенції ООН про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті – УНІАН) про виконання усіх необхідних заходів.

“Все, ми виконали всі процедури, які регламентує Конвенція ESPOO”, - сказав Д.ГУРСЬКИЙ

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2008 року Імплементаційний комітет Конвенції ESPOO пропонував визнати порушення Україною положень статей 2, 3 та 4 Конвенції при будівництві каналу “Дунай-Чорне море” в гирлі Бистре.

Зокрема, комітет дійшов висновку, що Україна не надала достатньо інформації румунській стороні щодо проекту з поглиблення гирла Бистре і не надала можливості румунській громадськості взяти участь в здійсненні оцінки наслідків реалізації цього проекту для природного середовища.

Румунія обвинувачувала Україну у порушенні норм міжнародного права при будівництві каналу “Дунай-Чорне море” з 2004 року, коли Україна розпочала відновлення діяльності каналу у гирлі Бистре. Румунія намагалася довести екологічну небезпеку робіт, що здійснювалися Україною з поглиблення замуленого судноплавного ходу, залучаючи до цього, в тому числі і Єврокомісію.

Довідка УНІАН. 12 травня 2004 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про будівництво в українській частині дунайського гирла Бистре 3,5-кілометрового глибоководного каналу “Дунай - Чорне море”. 26 серпня 2004 року в Одеській області відбулося урочисте відкриття першої черги цього каналу.