У Азарова кажуть, що грошей в бюджеті немає, але «до літа буде легше»

Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ наголошує, що уряд повинен налагодити ефективне управління державною власністю.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це він заявив в інтерв’ю журналу «Профіль». В інтерв’ю перший віце-прем’єр окреслив першочергові завдання Кабінету міністрів.

На думку А.КЛЮЄВА, в першу чергу, уряд повинен налагодити ефективне управління державною власністю. «Не так як зараз – від зборів акціонерів до зборів. Повинен бути чіткий та жорсткий контроль. Припустимо, підприємство дає прибуток - добре, якщо збитки – чому, там же є частина державної власності?! Тобто, потрібно розбиратися з кожним підприємством окремо, і цим будуть займатися всі галузеві керівники», - заявив А.КЛЮЄВ.

Крім того, він зауважив, що першим і основним завданням уряду є розробка проекту державного бюджету, який в квітні буде подано до Верховної Ради.

«Щоб створити бюджет, нам потрібно ухвалити по всіх міністерствах, відомствах та держмонополіях програми розвитку… вирішити, наприклад, чи будемо зараз будувати мости через Дніпро чи не будемо, багато питань і по підготовці Євро-2012. Ці програми повинні вже передбачати стимули для росту економіки. Це завдання двох-трьох тижнів. І завдання дуже серйозне», - заявив А.КЛЮЄВ.

За його словами, паралельно готується програма діяльності уряду на базі програми Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

В рамках підтримки вітчизняного виробника А.КЛЮЄВ серед інших стимулів назвав плани з поступового зменшення ПДВ та податку на прибуток до 15%.

«При підготовці до Євро-2012 у нас буде маса будівництв, крупні інфраструктурні проекти – дороги, аеропорти, стадіони. Все це стимулює пожвавлення внутрішнього ринку», - заявив А.КЛЮЄВ.

За словами першого віце-прем’єра, для початку економічного зростання, в першу чергу, необхідно створити клімат для інвестицій, у тому числі в інфраструктуру. «Будемо реалізовувати фінансові ресурси в конкретних проектах, які повинні здійснювати лише українські підрядники та постачальники», - сказав він.

Окрім цього, заявив А.КЛЮЄВ, у кожній галузі визначаються так звані «точки зростання» - це підприємства чи монополії, в які необхідно вкладати додатковий ресурс, і тоді вони за собою починають витягувати масу інших підприємств-суміжників. «Таким чином, пожвавлюється ціла галузь, цілий регіон», - пояснив перший віце-прем’єр.

«Ми загалом налаштовані створювати, будувати, творити, і нас абсолютно не цікавить зведення політичних рахунків», - додав А.КЛЮЄВ.

Відповідаючи на запитання кореспондента журналу «Профіль» про плани уряду щодо приватизації крупних вітчизняних держпідприємств, А.КЛЮЄВ відповів, що «найбільш невдячна справа – це продавати те, що було створено українським народом». Водночас, якщо виникне необхідність в приватизації будь-яких стратегічних об’єктів, А.КЛЮЄВ передбачає спеціальні рішення уряду та парламенту.

Він також зазначив, що практично у всіх галузях економіки продовжується стагнація. «От така ситуація: грошей в бюджеті практично немає, податки вилучено на півроку наперед», - констатував перший віце-прем’єр. Але, на його думку, «до літа буде легше». «Як тільки почнуться інвестиції в економіку - процес прискориться. До речі, кожного, хто буде це робити, потрібно окремо опікувати, як кажуть – на руках носити. І, до речі, інвесторів ми не ділимо на іноземних та вітчизняних. Це люди, які вкладають свої гроші в економіку України», - наголосив А.КЛЮЄВ.

Він зауважив, що відповідає в уряді за весь реальний сектор економіки, за винятком сільського господарства.

У відповідь на запитання, за який термін буде доведено ефективність дій нового уряду, А.КЛЮЄВ сказав: «Хоча б 10 років потрібно попрацювати, щоб все стало на свої місця. І Україна буде успішною країною. Дуже хочу бачити її такою».