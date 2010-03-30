У чорному списку ЄК залишилася лише одна авіакомпанія з України

Єврокомісія внесла зміни до “чорного переліку” авіакомпаній, польоти літаків яких до країн Європейського Союзу заборонено.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно із внесеними змінами, Єврокомісія заборонила польоти до країн-членів ЄС усім авіакомпаніям Судану на підставі оцінок щодо відповідності нормам забезпечення безпеки польотів, здійсненим Міжнародною організацією цивільної авіації.

Разом з тим, Єврокомісія дозволила авіакомпанії Air Koryo (Демократична Народна Республіка Корея) здійснювати польоти до ЄС двома літаками, що забезпечені необхідним обладнанням у відповідності з обов’язковими міжнародними стандартами.

Крім того, Єврокомісія визнала покращення, здійснені в галузі забезпечення безпеки ангольською авіакомпанією TAAG Angola Airlines, дозволивши їй здійснювати окремими літаками польоти не лише до Ліссабона, а й до інших напрямків у ЄС.

Комісія визнала покращення, здійснені окремими авіакомпаніями Філіппін в галузі забезпечення безпеки, водночас, вирішила поки зберегти заборону на польоти всіх авіакомпаній цієї країни до ЄС. Разом з тим, Єврокомісія заявила про готовність допомогти владі країни забезпечити необхідні заходи безпеки авіапольотів.

Єврокомісія запровадила обмеження на польоти іранської авіакомпанії Iran Air, дозволивши використовувати лише окремі літаки для здійснення польотів до Євросоюзу.

У переліку заборонених в ЄС авіакомпаній залишається й одна українська – “Українсько-Середземноморські авіалінії”, якій дозволено здійснювати польоти до ЄС лише одним літаком.

Загалом, на сьогодні польоти до ЄС повністю заборонені трьом авіакомпаніям: Ariana Afghan Airlines (Афганістан), Siem Reap Airways International (Камбоджа) та Silverback Cargo Freighters (Руанда).

Крім того, заборонено польоти ще 278 компаніям з 17 країн світу: Анголи, Беніну, Демократичної Народної Республіки Конго, Джібуті, Екваторіальної Гвінеї, Габону (за винятком трьох компаній, що мають обмежені права на польоти), Індонезії, Казахстану (за винятком однієї компанії, що має обмеженні права на польоти), Киргизстану, Ліберії, Філіппін, Конго, Сьєра-Леоне, Сан-Томе і Прінсіпі, Судану, Свазіленду та Замбії.

Як повідомляв УНІАН, вперше “чорний список” авіакомпаній було створено в березні 2006 року.