Пинзеник порахував, що газ має бути дешевшим і без флоту

Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК стверджує, що Україна не одержала ніяких преференцій у ціні на газ від Росії в обмін на продовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії на українській території.

Про це В.ПИНЗЕНИК заявив в інтерв`ю "Газете по-киевски" (№ 81 від 30 квітня 2010 року).

"Можна було встановити ціну на газ і 1 тис. доларів, і тоді сьогоднішня знижка була б 70%... Потрібно розуміти суть газових договорів. Світові ціни базуються на вартості не лише газу, але й транзиту. А це був перший фундаментальний момент, упущений у договорі, тому що ставка транзиту істотно не змінилася, а ціна газу була взята європейська. При тому, що ми маємо переваги перед Європою, купуючи газ на кордоні з РФ або Білоруссю. Другий момент – з чисто політичних міркувань базовою ставкою була взята італійська, але ми беремо газ на 2500 км ближче, ніж Італія", - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Екс-міністр вважає, що ціна на російський газ для України має формуватися з урахуванням меншого шляху його транспортування порівняно з Італією. "Українська ставка повинна бути рівна 450 дол. мінус вартість транзиту від російського кордону до Італії, тобто 332 долари, тоді нормальна ціна газу в першому кварталі 2010 року – 220, але за політичними мотивами була рівна 305. Купуючи 40 млрд. кубів газу, ми втратили таким чином 4 млрд. доларів. Ставка транзиту газу в Австрії – 6 доларів, у нас – 2,04 за 1 тис. куб. м, а перегонимо ми 120 млрд. куб. м. – ось іще втрат на 4 млрд.", - пояснив він.

В.ПИНЗЕНИК також додав, що при формуванні ціни взагалі не враховувався чинник зберігання газу для Європи в сховищах України. "Україна закачує газ для себе і Європи, і утримує сховища за свій рахунок, хоча повинна оплачувати зберігання лише на 25%. Таким чином, знижки немає. Ціна 230 доларів – це нинішня європейська ціна, яка мала бути зафіксована в базових договорах, а не за рахунок знижок з флотської орендної плати (до речі, зниження орендної плати за його базування в угодах згадується)", - резюмував екс-міністр.