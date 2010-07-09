Тігіпко: на продажу Луганськтепловоза Україна втратила 200 млн

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що приватизація «Луганськтепловоза» була проведена непрозоро, внаслідок чого Україна втратила щонайменше 200 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

Як відзначив С.ТІГІПКО, після проведення конкурсу з`ясувалося, що до приватизації не був допущений один з найбільших учасників.

«Я вважаю, що, хоч би хто туди входив – КОЛОМОЙСЬКИЙ чи хтось інший, олігархи чи не олігархи, Україна втратила щонайменше 200 млн. грн., і я вважаю, що це було абсолютно непрозоро», – додав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Мантара Холдинг» звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна України (ФДМУ), в якому просить визнати недійсним договір купівлі-продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Окрім ФДМУ, відповідачем у справі також визначено ЗАТ «Керуюча компанія «Брянський машзавод», третіми особами – ВАТ «Луганськтепловоз» і Сумське НВО імені Фрунзе.

«Мантара Холдинг» просить визнати недійсними одразу декілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу «Луганськтепловоза», аж до договору купівлі-продажу пакета акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.

Довідка УНІАН. 15 червня ц.р. «Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), яка входить в російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну лише на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. – УНІАН).

Загалом у конкурсі брали участь дві компанії – ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання імені Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, яка подала заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., проте учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. В результаті переможцем конкурсу була визнана «Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод», з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.