Газпром компенсував Україні принцип «бери або плати»?

Гарантії щодо обсягів транзиту російського газу через Україну є позитивним результатом для обох країн, вважає експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Повідомлення міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА про гарантування російською стороною транзиту через українську ГТС щорічно по 112 млрд. кубометрів газу протягом 5-ти років, безумовно, є позитивним. Від цього виграє і Україна, і Росія», - зазначив він.

Разом з тим експерт вважає, що кращим результатом було б, якби сторони домовились про те, щоб транзит здійснювався за принципом «качай або плати». «Це хоча б частково компенсувало принцип «бери або плати», який все ще зберігається для України в контракті купівлі-продажу газу від 19 січня 2009 року», - підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що впродовж 5-ти років прогнозується зростання обсягів споживання газу в посткризових країнах Центральної і Західної Європи. І навіть з урахуванням «Північного потоку» запит на українські транзитні потужності має зростати, впевнений експерт.

«З іншого боку, наявність зустрічних гарантій щодо транзиту з українського боку дасть можливість росіянам спокійніше конкурувати на європейському ринку. А для України це додатковий аргумент для модернізації ГТС відповідно до Спільної заяви від 23 березня 2009 року, підписаної в Брюсселі», - переконаний Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 грудня, Ю.БОЙКО заявив, що «Нафтогаз України» отримав часткові гарантії від ВАТ «Газпром» щодо транзиту природного газу територією України в обсязі не менше 112 млрд. куб. м газу на рік упродовж 5 років.

«Було підписано документ, згідно з яким ми отримали нехай і не 100% (гарантію – УНІАН), але впевненішу позицію щодо транзиту газу на наступні п`ять років», - сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО зазначив, що «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 1,5 млрд. дол. за послуги транзиту.

«Зафіксована цифра 112 млрд. куб. м газу щорічно. І якщо менше газу транспортуватиметься, то аванс, який дав нам «Газпром» у 1,5 млрд. дол., буде повернено в більший термін, ніж п`ять років», - додав міністр.

Раніше Ю.БОЙКО неодноразово відзначав, що питання завантаження української ГТС є надзвичайно важливим для енергетичної безпеки України, й заявляв, що Україна хоче отримати гарантії від ВАТ «Газпром» на завантаженість своєї газотранспортної системи.