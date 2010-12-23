Прогнози експертів про масовий продаж компаній за борги не виправдалися

Головною особливістю року, що минає, у секторі злиття і поглинань стала відсутність масової скупівлі компаній їх кредиторами за безцінь, чого очікували наприкінці 2009 року багато інвестиційних аналітиків. Про це пише COMMENTS.UA.

Ключові претенденти на відхід з ринку благополучно залишилися на ньому працювати, а більшість операцій завершилася з бонусами для обох сторін угоди. Тенденцією стала практично повна відсутність на ринку західних гравців - з іноземців найактивніше проявляли себе росіяни, але лідерами з купівлі стали вітчизняні підприємці.

Наступного року ринок буде ще активнішим, однак з великих активів переорієнтовується на дрібний і середній бізнес.

За оцінками опитаних COMMENTS.UA інвестиційних компаній, обсяг ринку злиття і поглинань у 2010 році коливався від 5 млрд. дол. до 8 млрд. дол., що у півтора-два рази перевищує обсяг усіх залучених до країни іноземних інвестицій. При цьому, за оцінками старшого фахівця відділу інвестиційно-банківських послуг ІК Phoenix Capital Владислави ГРУДОВОЇ, оскільки лише у 16 операціях з 38 була оголошена ціна, загальна сума укладених операцій з оголошеною вартістю становила 2,708 млн. дол. Ключовим сектором у M&A стала металургія.

Водночас галузі, де аналітики прогнозували не менш бурхливе зростання злиття і поглинань, — агросектор і ретейл, в році, що минає, не демонстрували очікуваної активності.

Ще однією характеристикою M&A в 2010 році стала практично повна відсутність купівель компаній за борги. «Більшість акціонерів ухвалила зважене рішення платити високі відсотки, йти на реструктуризацію або на інші поступки, щоб не продавати компанію за низькою ціною в 2010 році, незважаючи на те, що попит був. Йшли на це заради того, щоб здійснити продаж вже наступного року за вищою ціною, яка сформується на загальному позитиві зростаючого ринку», — розповів аналітик департаменту інвестиційно-банківських послуг Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСЬКИЙ.