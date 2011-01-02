Львівська міська рада судитиметься з держказначейством

На сьогоднішній день Державним казначейством залишаються непроплачені 14,6 млн. міських коштів, які передбачені для сплати фінансових зобов’язань мерії перед підрядниками. Про це повідомили УНІАН у Львівській міській раді.

Як зазначається у повідомленні, зокрема, без фінансового відшкодування залишаються громадські організації міста. Також не оплачено кошти за ремонти доріг, за санітарне прибирання міста тощо. Якщо так триватиме, то Львів не зможе купити пального для снігоприбиральної техніки, для карет швидкої допомоги, сплатити рахунки за телефон, Інтернет.

Дії казначейства Львівська міська рада оскаржуватиме у суді.

«Ми зараз готуємо матеріали і наші розпорядники коштів будуть подавати до суду і ми також звертаємося до прокуратури, щоб вона перевірила правочинність невиконання платіжних доручень міської ради», - зазначив заступник міського голови з гуманітарних питань Василь КОСІВ.

За його словами, унаслідок таких дій казначейства великі борги і відповідно великі проблеми мають громадські організації.

«Ці люди зараз мають багато проблем. Їм погрожують, приходять до них додому, до їхніх сімей. Вони провели заходи, виконали роботи за свої гроші. Вони понесли великі матеріальні збитки, не кажучи вже про моральні», - наголосив В.КОСІВ.

До прикладу, у департаменті житлового господарства та інфраструктури сума невиконаних казначейством платіжних доручень міської ради складає понад 3 млн. грн.

«Найбільше непроплат є по управлінню інженерного господарства. По різних об’єктах до казначейства подано близько 20 платіжних доручень. Найбільше непроплат є по «Львіввствітлу» - близько 1 млн. грн. Непроплачено «Львівтеплоенерго», проектним організаціям за виконані роботи. І тепер працівники цих організацій не можуть отримати свої кошти, а це відповідний настрій і відповідне ставлення до нас, як до замовників певних послуг», - розповів в. о. начальника управління інженерного господарства Андрій МОНЧАК.

З аналогічними проблемами зіткнулися і районні адміністрації. Внаслідок непроплат казначейства, виконавці робіт на замовлення Галицької районної адміністрації не отримали понад 300 тис. грн.

«Хочу підкреслити, що міська рада профінансувала районну адміністрацію як головного розпорядника коштів. Однак від казначейства немає погодження на проплату цих коштів. Ми не можемо проплатити коштів за роботи, які підрядники виконали по благоустрою, по реконструкції доріг, по ремонту житлового фонду. Таким чином понад 300 тис. грн районна адміністрація не може проплатити. Зараз це кваліфікується як заборгованість. Думаю, що підрядні організації у наступні роки чи співпрацювати з нами, адже вони не мають жодних гарантій», - наголосила заступник голови Галицької районної адміністрації Ярослава БІЛОСТОЦЬКА.

За словами В.КОСІВА, Держаказначейство не пояснює, чому не виконує платіжних доручень Львівської міської ради.