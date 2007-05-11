Ющенко коментує домовленість між Путіним і Назарбаєвим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що безальтернативний канал транспортування нафти у Європу не може існувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Кракові після Енергетичного саміту, коментуючи нещодавні домовленості президентів Росії Володимира ПУТІНА і Казахстану Нурсултана НАЗАРБАЄВА.

За словами В.ЮЩЕНКА, регіон Каспійського моря набагато десятків років вперед буде регіоном стабільних поставок нафти. З іншого боку, країни Європи, в тому числі й Західної Європи, є активними і постійними споживачами цієї сировини.

«На перетині цієї дороги знаходяться кілька країн, в тому числі й Україна, і наше завдання в рамках цих мотивів, цих двох обставин сформувати одну з найоптимальніших відповідей», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Жодного достатнього каналу реалізації нафти немає і не буде існувати. Буде завжди існувати кілька альтернатив. В даному випадку я хотів би говорити про альтернативу, яку пропонує Україна, альтернативу, які підтримують сьогодні наші друзі і на Сході, і на Заході Європи – це нафтопровід «Одеса-Броди-Гданськ», - сказав він, додавши, що цей нафтопровід має одну з найвищих готовостей і вже сьогодні ним можна транспортувати за завершеним маршрутом 10 млн. тонн нафти.

За словами глави Української держави, добудувати “Одеса-Броди” можна без проблем, і після цього на енергетичному ринку з’являться нові можливості. «Тому я хотів би підкреслити, що політична домовленість, яка сьогодні була досягнута по реалізації цього проекту, є власно кажучи, тою достатньою умовою, щоб ми сьогодні приступили до організації робочої групи по реалізації цього проекту. Що було і зроблено», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В свою чергу Президент Польщі КАЧИНСЬКИЙ на голосив, що сьогодні йшла мова про створення підприємства, в якому на першому етапі будуть брати участь державні підприємства, але потім долучитись можуть і комерційні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Енергетичному саміті у Кракові Президенти України, Польщі, Грузії, Литви та Азербайджану і спецпредставник Президента Казахстану підписали спільне комюніке, у якому зазначається домовленість про створення Міждержавної робочої групи і спільної компанії, що розвиватиме спільні енергетичні проекти, в тому числі й нафтопровід «Одеса-Броди».