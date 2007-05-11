Під егідою ГУАМ буде побудовано дві залізниці. Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив в інтерв’ю українським журналістам після завершення Енергетичного саміту в Кракові.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, сьогодні на зустрічі президентів країн-членів ГУАМ обговорювався ряд економічних проектів. Зокрема, обговорювалось питання двох залізниць: Баку-Тбілісі-Поті і далі - поромна переправа «Керч»; а також залізниця Ахакалакі-Тбілісі-Баку. Ці два проекти будуть здійснюватись під егідою ГУАМ із залученням максимально широкого кола національних інвесторів-підрядників.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що обговорювалось питання врегулювання конфліктних ситуацій в гарячих точках, зокрема в Південній Осетії, Абхазії, Придністров’ї. Зокрема, мова йшла про формулювання спільних позицій щодо безпекових критеріїв і способів врегулювання цих конфліктів, сказав Президент.

Він повідомив, що українські пропозиції були схвалені і через місяць вони розглядатимуться на Бакинському саміті ГУАМ. Зараз президенти дали доручення міністрам закордонних справ і завтра про ці домовленості буде проінформований Президент Молдови Володимир ВОРОНІН. (УНІАН: сьогодні в Кракові зустрічалися президенти України В.ЮЩЕНКО, Азербайджану - Ільхам АЛІЄВ та Грузії - Михаїл СААКАШВІЛІ.)

В.ЮЩЕНКО розповів, що сьогодні на зустрічі президентів країн-членів ГУАМ також обговорювалось питання проведення літнього саміту ГУАМ в Баку, яке відбудеться в середині червня.

За його словами, обговорювались організаційні питання діяльності ГУАМ. Так, В.ЮЩЕНКО повідомив, що в Києві вже знайдено місце, виділено приміщення, завершується ремонт офісу ГУАМ, і він сподівається, що до літнього саміту ця міжнародна організація вселиться в приміщення, і почне працювати як повноцінний інститут.

* * * Організація за демократію та економічний розвиток – ГУАМ є міжнародною (міждержавною) регіональною організацією, яка заснована Азербайджаном, Грузією, Молдовою та Україною на Київському саміті ГУАМ 23 травня 2006 року.

Концептуальну основу ГУАМ становить, насамперед, співробітництво її держав-членів у створенні євроазіатського транскавказького транспортного коридору. ГУАМ не спрямована проти будь-кого. Вона є відображенням об’єктивної тенденції розвитку регіоналізації міжнародного співробітництва як однієї із сучасних форм глобалізації та інтернаціоналізації світу.