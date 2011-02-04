Адвокат: безоплатного оформлення держактів на землю де-факто не існує

Безоплатне оформлення і видача державних актів на право власності на землю, передбачене урядовою постановою №844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України» від 5 серпня 2009 року, не здійснюється.

Про це в коментарі УНІАН повідомив адвокат ЮФ «Хасін і Дроздовський» Ігор ХАСІН.

За його словами, хоча де-юре дана постанова діє, на практиці вона не працює у зв`язку з нічим не мотивованою відсутністю фінансування.

«На сьогодні безоплатного оформлення і отримання держактів на землю не існує», - сказав адвокат.

Разом з тим, у територіальних управліннях земельних ресурсів громадянам, які хочуть оформити держакт, пропонують підписати договір з ліцензованими організаціями із землеустрою, зокрема з державними, на платне надання таких послуг.

За словами юриста, при оформленні держакта на право власності на землю досі вимагають проект землеустрою, хоча за законодавством необхідно надати лише технічну документацію.

«Декілька тисяч гривень залежно від місця потрібно заплатити за проект землеустрою навіть невеликої ділянки. Наприклад, за розробку проекту землеустрою ділянки в 3 сотки ви повинні заплатити 2,5-5 тис. грн.», - зазначив він.

При цьому І.ХАСІН уточнив, що в законі про забезпечення конституційного права громадян на землю передбачається, що вартість розробки проекту землеустрою не повинна перевищувати 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.).

Коментуючи постанову Кабміну, якою введена сплата податку на додану вартість (ПДВ) і податку на доходи фізичних осіб при операціях зі складання документів для безоплатного отримання державних актів на право власності на землю, адвокат зазначив, що це приведе до підвищення вартості робіт з виготовлення держактів відповідно до розмірів даних податків.

«Процедура, на яку розповсюджуються податки, на сьогодні не діє… Постанова позначиться на тому, що організації, які розробляють проекти землеустрою, платитимуть ПДВ, тому вартість їх послуг збільшиться на 20%.

Бюджетного фінансування процесу безоплатного оформлення і видачі держактів на право власності на землю немає, і ця постанова не має сенсу, тому що вона вносить зміни до мертвого нормативного акту», - пояснив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою №57 від 31 січня 2011 року ввів сплату податку на додану вартість (ПДВ) і податку на доходи фізичних осіб при операціях зі складання документів для безоплатного отримання державних актів на право власності на землю.

Зокрема, виключення підпункту 1 пункту 1 постанови №1112 вводить ПДВ і податок на доходи фізичних осіб при операціях, пов`язаних з розробкою технічної документації із землеустрою зі складання документів, що засвідчує право на земельну ділянку, проведення державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку, зокрема заповнення бланків таких актів, а також з безоплатної видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, які проводяться державними підприємствами, що відносяться до сфери управління Державного агентства земельних ресурсів і Міністерства охорони навколишнього середовища, за рахунок коштів державного бюджету відповідно до постанови Кабміну №844 від 5 серпня 2009 року.