Нафтопровід Одеса-Броди вже качає каспійську нафту в Білорусь

Оператор системи нафтопроводів України ВАТ «Укртранснафта» почав заповнення нафтопроводу «Одеса-Броди» каспійською нафтою сорту Azeri Light та її прокачування споживачам Білорусі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«13 лютого 2011 року о 16:35 відповідно до положень договору (між ВАТ «Укртранснафта» і ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» – УНІАН) почато перекачування нафти у напрямі ПЗУ «Мозир» (Білорусь)», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що 11 лютого на морському нафтовому терміналі (МНТ) «Південний» було прийнято другий танкер з легкою нафтою сорту Azeri Light обсягом 85 тис. тонн, розвантаження якого було завершене ввечері 12 лютого.

«Почате регулярне постачання каспійської нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» в аверсному режимі підвищує рівень завантаження нафтотранспортної системи України, зміцнює енергетичну безпеку України, країн регіону і Європи в цілому, підтверджує роль України як надійної країни-транзитера й посилює її статус як одного з ключових чинників у сфері диверсифікації поставок енергоресурсів у Каспійсько-Чорноморському просторі», - говориться в повідомленні.

Витіснення технологічної нафти сорту Urals обсягом до 620 тис. тонн, якою раніше був заповнений трубопровід «Одеса-Броди», здійснюється заміщенням у напрямі НПЗ «Мозир».

Компанія нагадує, що ці дії здійснюються відповідно до договору про надання послуг з транспортування нафти, який компанія підписала 17 січня цього року із ЗАТ «Білоруська нафтова компанія».

Також у повідомленні зазначається, що в даний час компанія завершує роботу зі створення технічних умов для організації поставок легких сортів нафти на нафтопереробні підприємства Західної України - ВАТ «НПК-Галичина» і ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», а також значно активізувала заходи щодо підготовки їх транзиту в напрямі Словаччини, Чехії та Угорщини.

Водночас «Укртранснафта» зазначає, що в повному обсягу продовжує виконання зобов`язань із забезпечення надійного і безперебійного транзиту нафти російських вантажовідправників у напрямі Чехії, Словаччини і Угорщини відповідно до діючих контрактів.

Довідка УНІАН. Нафтопровід «Одеса-Броди» протяжністю 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, що з`єднав морський нафтовий термінал «Південний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі Бродів (Львівська обл.), було введено в експлуатацію в 2001 році. Хоча спочатку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти до Європи, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався у реверсному режимі (у напрямі терміналу «Південний»).