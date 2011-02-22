Прозорість банківської системи підвищиться?

Експерти вважають, що прозорість банківської системи України підвищиться в результаті набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо регулювання діяльності банків), прийнятим Верховною Радою України 15 лютого ц.р.

Як відзначив у переданому УНІАН коментарі член Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, екс-керівник групи радників Національного банку України Віктор ЛИСИЦЬКИЙ, рівень прозорості українських банків має значно підвищиться після того, як наберуть чинності зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність».

На його думку, банки – це той соціальний інститут, який має пильно контролюватися суспільством, і регулятор, в особі Національного банку, повинен мати відповідні повноваження для такого контролю. «Сьогодні авторитет НБУ вищий, ніж у інших регуляторів ринку», - наголосив В.ЛИСИЦЬКИЙ. Через це експерт позитивно оцінює право одержувати і перевіряти інформацію про ділову репутацію і фінансовий стан засновників і власників банків, що надається Нацбанку (відповідно до змін до ст. 34 Закону «Про банки і банківську діяльність»). Також В.ЛИСИЦЬКИЙ вітає поправку до ст. 56 Закону «Про банки і банківську діяльність», яка зобов`язує банки «на постійній основі розміщувати на веб-сайті банку актуалізовану інформацію про власників суттєвої частки участі в банку».

Як відзначив у коментарі УНІАН начальник відділу аналізу і досліджень «Райфайзен Банку Аваль» Дмитро СОЛОГУБ, розкриття інформації про власників банків – позитивний факт, і необхідність такого кроку обговорювалася в банківському співтоваристві давно. «Підвищення прозорості банківської системи України було однією з вимог міжнародних фінансових організацій, зокрема, Міжнародного валютного фонду», - зазначив експерт. На думку Д.СОЛОГУБА, ця норма дозволить НБУ посилити нагляд за банками з метою недопущення зловживань, наприклад, кредитування пов`язаних осіб. Що, у свою чергу, сприятиме стабільності банківської системи.

Нагадаємо, представляючи у ВР законопроект «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо регулювання діяльності банків), заступник глави Національного банку України Ігор СОРКІН сказав, що його метою є запровадження процедури виявлення реальних власників банків і встановлення до них спеціальних вимог. Також метою документа є імплементація до законодавства України Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету і положень Директиви (2006/48/ЄС) Європейського Парламенту щодо створення і подальшого здійснення діяльності кредитних установ у частині забезпечення прозорої структури власності банків.

За словами І.СОРКІНА, норми закону «дозволять не допустити створення банків з непрозорою структурою власності і посилити відповідальність власників банків за їх фінансовий стан». Дані зміни, на думку представника НБУ, «мають істотне значення для забезпечення захисту інтересів вкладників».

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких закони України» (щодо регулювання діяльності банків). Закон передбачає підвищення вимог до статутного капіталу банків з 75 до 120 млн. грн.

Законом також встановлено, що при створенні банку НБУ одержує повну інформацію про всіх засновників банку, незалежно від частки участі у статутному капіталі, щодо структури власності, ділової репутації, фінансового стану. Встановлюються вимоги до фінансового стану і ділової репутації власників. Запроваджується норма, яка зобов`язує власників банку протягом всього часу володіння ними частки в банку, відповідати вимогам, визначеним законом.

Окрім того, законом передбачено обов`язок банків оприлюднювати інформацію про власників істотної участі в банку шляхом публікації в періодичних виданнях або розміщення в мережі Інтернет. Національний банк також наділяється повноваженнями розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформації про власників суттєвої частки в банках.