Податківці вилучили 36 тонн волоських горіхів

В ході проведення загальнодержавної операції «Щит» співробітниками управління податкової міліції ДПА в Черкаській області вилучили близько 36 тонн волоських горіхів вартістю 360 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління податкової міліції ДПА в Черкаській області, в рамках операції черкаські податківці затримали автомобіль Renault Premium під керуванням 42-річного жителя Одеси. Під час огляду вантажівки, оперативники виявили понад 19 тонн волоських горіхів, які транспортувалися до м. Одеса без будь-яких документів про їх походження та якість, а також дозвільних документів на їх перевезення.

Під час подальшої перевірки було встановлено, що господар вантажу (житель м. Одеса) орендує в Черкасах складські приміщення. Внаслідок огляду складу співробітниками податкової міліції виявлено ще 17 тонн волоських горіхів, документи про походження та якість яких були також відсутні.

В результаті проведених заходів податківцями вилучено близько 36 тонн волоських горіхів. Наразі проводиться дослідча перевірка.

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В місті Умань Черкаської області податкова міліція закрила нелегальний пункт прийому металобрухту, з якого вилучено понад 350 тонн металобрухту на суму майже 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління податкової міліції ДПА в Черкаській області, під час проведення перевірок, спрямованих на виявлення та припинення порушень на ринку обігу металобрухту, в поле зору працівників податкової потрапив один із пунктів прийому металу в Умані. Приймальний пункт, розташований на території одного із товариств, займав площу понад 2,5 кв. км.

У ході перевірки з’ясувалось, що дану територію орендує ТОВ з Донецька, а скупівлю лому металу проводить 46-річний житель Умані, начальник цеху цього товариства. Метал приймав за готівкові кошти по ціні 2600 гривень за 1 тону. Але чоловік не оформив документи, які б давали право на здійснення операцій з металобрухтом. В ході огляду території приймального пункту податківцями було вилучено увесь брухт.

На власника приймального пункту очікує відповідальність, передбачена ст. 213 КК України «Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом», яка карається штрафом від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів громадян або громадськими роботами від 100 до 200 годин.