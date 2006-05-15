Україні потрібні фільтраційні табори

Губернатор Закарпаття наголошує на необхідності вирішити питання створення в Україні таборів для нелегалів

Ужгород. 15 травня. УНІАН. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олег ГАВАШІ наголошує на необхідності вирішити питання створення в Україні міграційних центрів та фільтраційних таборів для нелегалів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ОДА, про це він заявив сьогодні на нараді за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронців, де вирішувалось питання створення на Закарпатті “відстійника” для нелегалів.

У зібранні також взяв участь перший заступник голови Державної прикордонної служби України, директор Департаменту охорони державного кордону України Павло ШИШОЛІН.

Як зазначили в прес-службі, майже всі, хто прагне незаконно потрапити до країн Європейського Союзу, намагаються зробити це через Закарпаття. Впродовж минулого року затримано майже 5 тис. незаконних мігрантів. За перший квартал цього року затримано 1 тис. 139 порушників прикордонного законодавства. З настанням весни потік нелегалів почав зростати, додали у прес-службі.

Як зазначали сьогодні учасники наради, незаконна міграція все більше структурується. Вона втрачає стихійний, спонтанний характер і все більше підпадає під вплив різноманітних злочинних угруповань, набуваючи стійких ознак транснаціональної організованої злочинності. З початку року припинено діяльність 14 злочинних угруповань у складі 36 осіб.

За даними прес-служби ОДА, Закарпаття як останній перевалочний пункт на шляху в Західну Європу змушене вирішувати всі проблеми з розміщенням і утриманням нелегалів. Потребує негайного вирішення питання передачі і механізм фінансування пункту тимчасового утримування іноземців „Павшино”. Його передано на баланс Міністерства внутрішніх справ України, але УМВС України в Закарпатській області відмовляється приймати його на баланс через відсутність фінансування.

За інформацією прес-служби ОДА, протягом останніх трьох років проти 120 організаторів, керівників та посібників у незаконному переправленні осіб через Державний кордон України порушено 53 кримінальні справи. Разом з тим, проведений аналіз призначення судами покарань свідчить, що, як правило, засуджені отримують свій строк умовно. Всього ж за період з 2001 року по 2005 роки за організацію переправи нелегалів через кордон до реальних строків покарання засуджено 9 осіб.

О.ГАВАШІ запропонував звернутися до уряду з пропозицією вирішити питання створення в Україні міграційних центрів та фільтраційних таборів, а також централізованого видворення нелегальних мігрантів до країн, з яких вони прибули. На часі також введення поняття обов’язкової страхової застави (в сумі, достатній для примусової депортації іноземців у випадку порушення ними правил перебування). Така застава повинна стримати від втечі за кордон громадян «проблемних» країн (у тому числі Молдови, Грузії та інших).

Разом із питаннями внесення змін до „міграційного” законодавства ці пропозиції повинні змінити ситуацію докорінно. О.ГАВАШІ і П.ШИШОЛІН наголосили на потребі якісної координації зусиль як місцевої влади, так і правоохоронних структур. Результати взаємодії заслуховуватимуться в облдержадміністрації через місяць.