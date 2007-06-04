Росія хоче будувати АЕС в Україні, але має умову

Росія готова інвестувати будівництво нових енергоблоків в Україні за умови участі в спільних проектах з організації експорту електроенергії в Європу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив голова Федерального агентства з атомної енергетики РФ Сергій КІРІЄНКО.

«Ми готові не тільки брати участь в будівництві, ми готові й інвестувати в будівництво атомних станцій, зокрема з можливостями експорту виробленої електроенергії в Європу. Це зрозумілий спільний проект, яким ми також готові займатися», - сказав С.КІРІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні С.КІРІЄНКО на брифінгу в Києві заявляв, що Росія готова брати участь у будівництві 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

За його словами, в рамках підписаного сьогодні протоколу "Укратомпром" і Росатом домовилися про реалізацію спільних проектів з проектування, інжинірингу і будівництва нових атомних потужностей як в Україні й Росії, так і в третіх країнах.

У зв`язку з цим С.КІРІЄНКО зазначив, що даний напрям розвиватиметься на базі вже існуючої співпраці щодо проектів будівництва енергоблоків у Росії, Індії й Ірані.

«Ми домовилися про те, що ми це робитимемо централізовано, і знову таки на паритетних умовах працювати над будівництвом атомних станцій і в Росії, і в Україні”, - сказав С.КІРІЄНКО. Зокрема, об`єктом спільної роботи в Україні він назвав 3-й і 4-й блоки Хмельницької АЕС, які, за його словами, треба добудовувати за спільним проектом, “і це може бути предметом хорошої спільної діяльності”.

Довідка УНІАН. НАЕК «Енергоатом» розглядає можливість залучення інвестицій в будівництво нових енергоблоків за рахунок організації прямих експортних поставок електроенергії.

За словами першого віце-президента компанії Микити КОНСТАНТИНОВА фізичний експорт електроенергії може здійснюватися як в країни, з якими синхронізована українська енергосистема (Білорусь, Росія, Молдова), так і в країни Східної Європи через Бурштинський «енергоострів».

В даний час компанія розглядає проект будівництва вставки постійного струму (ВПТ), яка без синхронізації енергосистем дозволила б експортувати в Європу надлишкові потужності Хмельницької і Рівненської АЕС.

"Енергоатом" є вершиною вертикально-інтегрованого концерну "Укратомпром".