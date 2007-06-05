Венеціанська комісія підклала свиню Тимошенко

Венеціанська комісія «настійливо рекомендує» вилучити з законодавства України положення, що стосуються імперативного мандату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат України Сергій ГОЛОВАТИЙ стосовно вчорашніх висновків Венеціанської комісії.

За його словами, Венеціанська комісія розглядала не тільки питання щодо імперативного мандату депутатів місцевих органів влади, а й щодо застосування такого положення на національному рівні.

За словами С.ГОЛОВАТОГО, Венеціанська комісія констатує, що у європейських країнах існує «виключно теорія вільного мандату представників народу». За його словами, відповідно до цього члени парламенту розглядаються «як представники всього народу і вони відповідальні лише перед своєю свідомістю».

За словами С.ГОЛОВАТОГО, у кількох Конституціях європейських країн, зокрема, в Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Швейцарії навіть є заборона давати депутатам інструкції від своїх партій чи від будь-кого іншого.

С.ГОЛОВАТИЙ зазначив, що імперативний мандат як виняток існує поза межами Європи, а саме в Китаї, Індії, Нігерії, Південній Африці, Кубі, В’єтнамі, Північній Кореї.

С.ГОЛОВАТИЙ додав, що Венеціанська комісія вважає, що вирішення питання про припинення повноважень депутата політичною партією чи блоком, є несумісним з принципом вільного і незалежного мандата депутата і також є несумісним з іншими положеннями Конституції України.

За його словами, закон про імперативний мандат залишає можливість прийняття «дуже важливих рішень стосовно, зокрема, статусу депутата керівним органам партії». «І це не відповідає вимогам, які випливають із верховенства права, це порушує принцип вільного і незалежного мандату депутатів», - наголосив С.ГОЛОВАТИЙ.

За його словами, Венеціанська комісія вважає, що запровадження є несумісним «з традиційною і загальноприйнятою в Європі демократичною доктриною».

С.ГОЛОВАТИЙ заявив, що демократичні принципи вимагають, щоб політичні конфлікти вирішувалися через вільні дебати між політичними партіями і суспільством загалом.

За його словами, Венеціанська комісія зазначає, що відкликання виборцями і відповідною партією депутатів як на місцевому, так і на національному рівні не відповідає європейським стандартам і є несумісним з Конституцією України.