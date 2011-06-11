Металургів і гірників технічно "кидають", вивівши за штат

Профспілка металургів і гірників України готує законопроект про законодавчу регламентацію використання аутстаффінгу (виведення співробітника за штат компанії-замовника і оформлення його в штат компанії-провайдера - УНІАН) в гірничо-металургійному комплексі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ЦК Профспілки металургів і гірників України Володимир КАЗАЧЕНКО в ході слухань "Про ситуацію в гірничо-металургійній галузі України”, організованих Комітетом Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва.

За його словами, на підприємствах ГМК масових масштабів набули випадки, коли людина, яка працює на посаді, що передбачає пільги за шкідливість, несподівано виводиться з пільгової категорії.

«Приміром, людина продовжує працювати в тих же умовах, виходячи з яких її робоче місце було атестоване за 1-им списком шкідливості, але її трудову книжку переводять у приватне агентство зайнятості, і якщо за КВЕДом (Класифікатор видів економічної діяльності — УНІАН) вона відносився до металургів або гірників, то тепер приватне агентство відносить її до абсолютно іншого класу. Вона позбавляється пільгової пенсії й має право піти на неї в 50 або 55 років, на неї різко скорочуються відрахування до Пенсійного фонду й Фонду соціального страхування від нещасних випадків», - пояснив В.КАЗАЧЕНКО й додав: «Але в цьому питанні дуже багато правової казуїстики. У Росії вже зареєстровано законопроект, підготовлений Незалежною федерацією профспілок РФ, про впорядкування переведення співробітників підприємств на аутстаффінг. Федерація металургів і гірників також має намір до кінця третього кварталу цього року розробити відповідний законопроект і пролобіювати його ухвалення».

Як зазначив голова ЦК профспілки, багатьох галузей української економіки проблема аутстаффінгу торкнулася ще не так сильно, як металургів і гірників. «Особливо гостро проблема стоїть у Криворіжжі й Донецькій області. Ми вже внесли до галузевого договору з власниками метпідприємств пункт про те, що якщо керівництво переводить працівника на аутстаффінг, то в договорі має бути зобов`язання про збереження на рік усіх соціальних гарантій і заробітної плати, передбачених у колективному договорі цього підприємства», - сказав В.КАЗАЧЕНКО.