Кому і навіщо потрібний Закон про морську політику держави

Радник прем’єр-міністра, колишній головнокомандувач Військово-Морських сил України адмірал Михайло ЄЖЕЛЬ наголошує на необхідності ухвалення закону про морську політику держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Севастополі під час святкування 15-річниці Військово-Морських сил України.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, „свого часу у Військово-Морських силах України ми починали розробляти закон про морську політику України. Не знаю його подальшої долі, де він зараз знаходиться, але думаю, що треба негайно повертатися до роботи на ним”.

Як сказав екс-головнокомандувач ВМС, всі сьогоднішні „хвороби”, як-то брак коштів, кадрів тощо, „на жаль, властиві і нашому флоту, але хочеться, щоб найближчим часом держава все-таки більше повернулася обличчям до флоту, до людини перш за все, до того поняття флоту, яким ми його собі уявляємо, що це дійсно візитна картка держави”. Тому що, як додав М.ЄЖЕЛЬ, „флот представляє могутність держави, її науковий потенціал: все, що є на кораблі - це характеристика держави”.

За словами адмірала, „не усі країни можуть мати потужні суднобудівельні заводи, не усі країни можуть мати флот, тому я вважаю, що однією з таких характеристик і потужностей якраз є флот, і його складова - Військово-Морські сили”. На думку М.ЄЖЕЛЯ, військовий флот у мирний час повинен забезпечити безпеку перевезень нафти, газового конденсату тощо, а у відповідний період стати на захист своїх кордонів. „Інакше просто бути не може”, - сказав він.