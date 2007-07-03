Заборгованість із зарплат у Києві - рекордна за 2,5 роки

З початку поточного року в Києві заборгованість із виплати зарплати збільшилася на 48,6% (на 3,6 млн. грн.) і на 1 червня становила 11 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітет статистики.

За інформацією Держкомстату, на 1 січня ц.р. заборгованість становила 7,4 млн. грн., на 1 лютого – 9,6 млн. грн., на 1 березня – 9,3 млн. грн., на 1 квітня - 8,6 млн. грн., на 1 травня – 9,7 млн. грн.

Дані Держкомстату свідчать, що Київ замикає трійку суб`єктів, у яких зафіксовані найвищі темпи зростання заборгованості із зарплати з початку ц.р. Так, зростання на 59% зафіксоване в Закарпатській області (з 2,2 млн. грн. на 1 січня до 3,5 млн. грн. на 1 червня ц.р.) і в Чернівецькій області (з 3,6 млн. грн. до 5,6 млн. грн. відповідно). У решті регіонів темпи зростання заборгованості в поточному році майже вдвічі нижчі.

Згідно з даними, наданими Держкомстатом, розмір заборгованості із виплати зарплати в Києві на 1 червня ц.р. (11 млн. грн.) є найвищим показником за 2005-2006 й перші п`ять місяців 2007 року. Так, із початку 2005 року заборгованість понад 10 млн. грн. була зафіксована в Києві один раз у 2005 році - на 1 липня (10,1 млн. грн.), і чотири рази в 2006 році – на 1 червня (10,7 млн. грн.), на 1 липня (10,8 млн. грн.), на 1 вересня (10,4 млн. грн.), на 1 жовтня (10,3 млн. грн.).

Найменший показник заборгованості з виплати зарплати в Києві за останні два з половиною роки було зафіксовано на 1 січня 2006 року - 6,5 млн. грн.