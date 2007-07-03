Заміновані машини в Лондонi залишили терористи з Глазго

Британська поліція дійшла висновку, що спроби терактів в Лондоні і напад на аеропорт в Глазго здійснили одні й ті самі люди, передає у вівторок ввечері телеканал Sky News.

Після того, як задум підірвати два "Мерседеси" в Лондоні був розкритий і вибухові пристрої знешкоджені, терористи попрямували до Шотландії, де також завантажили свої Jeep Cherokee каністрами з бензином і скерували автомобіль в стіну терміналу аеропорту Глазго.

За даними джерел Sky News, в той момент поліція вже стежила за одним з терористів, яких пізніше заарештували за причетність до підготовки терактів.

"Не то, щоб вони (поліція) стежили за кимось, хто хотів висадити Великобританію, і упустили його. Скоріше, пара людей, які були під арештом, навела їх на інші імена, і одне з цих імен належало комусь, за ким вже стежили", - пояснив кореспондент телеканалу.

Тим часом джерела розкрили ім`я людини, яка одержала сильні опіки в результаті инциденту в аеропорту Глазго. Це доктор Халід Ахмед (Khalid Ahmed). Ім`я другої людини, яка була в палаючій машині було назване у понеділок. Білала Абдуллу (Bilal Abdulla) вже перевезли до Лондона для проведення слідчих дій.

Всього за підозрою в причетності до невдалих терактів під вартою перебувають вісім осіб. Крім Ахмеда і Абдулли, яких заарештували одразу після теракту в Глазго 30 червня, того ж дня на трасі M6 в графстві Чешир затримали 26-річного доктора Мохаммеда Ашу (Mohammed Asha) та його 27-річну супутницю.

У ніч на 1 липня біля станції "Лайм-стріт" в Ліверпулі затримали 26-річного чоловіка. Потім двох чоловіків 25 і 28 років заарештували в шотландському місті Пейслі, і, нарешті, 2 липня в міжнародному аеропорту Брісбена в Австралії затримали 27-річного доктора Мохаммеда Ханіфа (Mohammed Haneef), вихідця з Індії.

Лента.ру