Останки українців, загиблих у Таллінні, перепоховають в Полтаві та Ізраїлі

Останки полтавчанина Степана Хапікала, який у роки Великої Вітчизняної війни загинув при визволенні Таллінна, перепоховають в Україні, Олени Варшавської – в Ізраїлі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.

Команда омбудсмана знайшла четверо родичів С.Хапікала, які згодом пройшли на Полтавщині всі тести на ДНК. Результати було передано естонській стороні. 29 червня стало відомо, що за допомогою генетичної експертизи вдалося ідентифікувати останки С.Хапікала.

Урочисте перепоховання радянських воїнів відбулося 3 липня на військовому кладовищі столиці Естонії, біля перенесеного туди пам`ятника Воїну-визволителю.

Між тим останки С.Хапікала будуть передані його родичам з України, зазначили у прес-службі омбудсмана.

Тим часом прах іншої українки О.Варшавської естонська сторона 8 червня передала її двоюрідному брату Володимиру ПАРНЕСУ, оскільки він є її єдиним родичем.

За даними Н.КАРПАЧОВОЇ, сьогодні, 4 липня, в Ізраїлі, де проживає В.ПАРНЕС, має відбутися перепоховання останків полтавчанки О.Варшавської, яка героїчно загинула в 1944 році під час визволення Таллінна від фашистських загарбників.

Як повідомлялося, естонська влада 26 квітня розпочала роботи з ексгумації останків радянських воїнів, похованих на Тинісмягі, а в ніч на 27 квітня демонтувала пам`ятник Воїну-визволителю і потім перенесла Бронзового солдата на Талліннське військове кладовище.

7 травня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Н.КАРПАЧОВА заявила, що у Таллінні біля пам’ятника Воїну-визволителю є останки двох вихідців з України.