Міліція знайшла донецького адвоката, який пропав три тижні тому

Донецький кримінальний розшук встановив місцезнаходження адвоката Ігоря НІКІТЮКА, який захищав на судовому процесі в Донецьку одного з організаторів вибуху на стадіоні "Шахтар" В’ячеслава СІНЕНКА.

Як повідомив УНІАН начальник оперативно-розшукового відділу обласного управління кримінального розшуку Вадим КОЛЯГІН, адвокат І.НІКІТЮК перебуває в Києві, він живий і здоровий.

"Він відсутній на роботі за власною ініціативою і під час відсутності займався особистими справами", - сказав В.КОЛЯГІН.

За його словами, адвокат зник не в Донецьку, а в Києві. "Незважаючи на те, що знайти людину в Києві проблематично, але ми його знайшли за своїми каналами. Для цього ми тут і працюємо", - зазначив В.КОЛЯГІН.

Він також підкреслив, що "піднімати хвилю в ЗМІ про його зникнення не було підстав". "Ми завели оперативно-розшукову справу і стали його шукати, але його співробітники і родичі могли б також постаратися знайти його", - сказав начальник оперативно-розшукового відділу.

На запитання, як сам адвокат пояснює, що він три тижні не відповідав на телефонні дзвінки і не контактував ні з родичами, ні з колегами по роботі, В.КОЛЯГІН відповів: "Ви у нього краще запитайте. Після того, як він поспілкувався з нами, він вже знімає телефонну трубку".

Як повідомляв УНІАН, на днях київська "Незалежна колегія адвокатів" заявила, що безслідно зник їхній співробітник І.НІКІТЮК. Протягом трьох тижнів колеги адвоката не могли встановити його місцезнаходження, оскільки І.НІКІТЮК не відповідав на телефонні дзвінки. Після цього колеги І.НІКІТЮКА бузи вимушені заявити про його зникнення.

І.НІКІТЮК був захисником колишнього майора міліції В’ячеслава СІНЕНКА, засудженого до довічного ув’язнення за співучасть у вибуху на стадіоні "Шахтар" у Донецьку 15 жовтня 1995 року. В результаті вибуху загинули перший президент ФК "Шахтар" Ахати Брагін і декілька чоловік з його оточення.