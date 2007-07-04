У Криму чоловік по-звірячому вбив виховательку дитячого садка

У Армянську (Крим) затриманий 31-річний раніше судимий житель Херсонської області, що по-звірячому убив виховательку дитячого садка.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків кримської міліції, чоловік, який до цього встиг випити "за зустріч" і посваритися зі своїм знайомим, опинився біля воріт дитячого садка. "Вирішивши, що кращого місця для ночівлі не знайти, переліз через паркан і пішов у напрямку дитячого майданчика", - повідомляє ЦГЗ.

У цю ніч жінка-сторож захворіла і на чергування не вийшла, вартувати дитячий садок пішла її 42-річна дочка, яка працювала там вихователькою.

Вихователька спробувала прогнати незнайомця з території дитсадка, проте той на прохання не реагував. Тоді жінка спробувала силою вивести п`яного за паркан, але він схопив виховательку за шию і став душити. Потім, по-звірячому побивши жінку і розірвавши на ній весь одяг, чоловік втік.

Вранці тіло виховательки знайшов кухар дитсадка, він і повідомив про те, що трапилося в міліцію.

"Не дивлячись на неочевидний характер злочину, відсутність реального мотиву і свідків його здійснення, співробітники Вірменського міськвідділу міліції оперативно вийшли на слід підозрюваного", - зазначають в кримському Главку МВС. Зловмисник арештований, наразі у справі ведеться слідство.