Стельмах підтримав Порошенка щодо чуток про ревальвацію гривні

На сьогодні немає підстав для ревальвації гривні. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

«Неправда, немає підстав для таких рішень», - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про можливу ревальвацію національної валюти.

Серед основних причин збереження курсу гривні на нинішньому рівні В.СТЕЛЬМАХ назвав високі темпи розвитку економіки, а також помірний рівень інфляції.

«Я не знаю, хто запустив ці плітки, та ще й пов`язують з виборами, з відпливом капіталу. Немає в нас проблем», - заявив В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, голова Ради Нацбанку України Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції 3 липня заявив, що НБУ має всі можливості для того, щоб утримувати курс гривні в певних рамках курсових коливань (4,95-5,25 грн./дол. - УНІАН). Він нагадав, що Основи грошово-кредитної політики, включаючи й курсову політику, затверджує Рада НБУ.

«На сьогодні ми, абсолютно чітко, обговоривши це питання, можемо запевнити фахівців у тому, що ніякі зміни в Основи грошово-кредитної політики не плануються, включаючи курсові показники. Інформація стосовно ревальвації, що нібито спланерувала, чи девальвації національної валюти є такою, що не відповідає дійсності, і без Ради НБУ зробити це неможливо. Цей процес знаходиться під нашим контролем», - сказав він.