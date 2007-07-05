Сочинська Олімпіада принесе Росії понад 300 млрд. прибутку
08:18, 05 липня 2007Суспільство
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Оцінка міністра економіки
|Володимир Путін. Фото АР
"Ми ще не рахували дуже коректно весь прибуток. Але в нашому варіанті Федеральної цільової програми ми порахували податкову віддачу від проектів, і вона становитиме в десятирічній перспективі понад 300 мільярдів рублів", - сказав Греф журналістам після прес-конференції, присвяченій перемозі Сочі в олімпійській гонці.
Окрім цього, зазначив міністр, буде додатковий прибуток від продажу прав на трансляцію спортивних заходів.
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