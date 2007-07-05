Сочинська Олімпіада принесе Росії понад 300 млрд. прибутку

Зимова Олімпіада в Сочі буде прибутковою, і в десятирічній перспективі тільки від експлуатації об`єктів і податкових платежів до бюджетів всіх рівнів надійде понад 300 мільярдів рублів, повідомив глава Міністерства економічного розвитку РФ Герман Греф.

"Ми ще не рахували дуже коректно весь прибуток. Але в нашому варіанті Федеральної цільової програми ми порахували податкову віддачу від проектів, і вона становитиме в десятирічній перспективі понад 300 мільярдів рублів", - сказав Греф журналістам після прес-конференції, присвяченій перемозі Сочі в олімпійській гонці.

Окрім цього, зазначив міністр, буде додатковий прибуток від продажу прав на трансляцію спортивних заходів.