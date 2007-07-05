Три області України можуть визнати зоною стихійного лиха

Враховуючи несприятливі погодні умови, що виникли навесні і влітку нинішнього року в 10 областях України, віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА вважає за необхідне визнати зоною стихійного лиха Одеську, Миколаївську і Херсонську області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЛАУТА заявив сьогодні, виступаючи перед керівництвом і представниками аграрних підприємств Миколаївської області.

“Треба з 10 областей Одеську, Херсонську і Миколаївську області визнати зоною стихійного лиха і зробити це законодавчо”, - сказав він.

При цьому В.СЛАУТА відзначив, що сьогодні, відвідавши поля Миколаївської області, особисто переконався в тому, що на соняшнику, який вже “по коліно” віце-прем`єру, вже жовті капелюшки, а кукурудза “перетворюється на бамбук”.

“Це вже серйозні питання”, - наголосив В.СЛАУТА.

Як повідомляв УНІАН, від посухи і тривалої відсутності опадів в Україні найбільше постраждали вісім областей - Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька і Луганська.

За попередніми оцінками Міністерства аграрної політики України, через посуху цього року постраждало більш як 1,1 млн. га посівів, прямі збитки аграріїв становлять більш як 1 млрд. грн.