Три області України можуть визнати зоною стихійного лиха
Кукурудза перетворюється на бамбук
|Віктор СЛАУТА
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЛАУТА заявив сьогодні, виступаючи перед керівництвом і представниками аграрних підприємств Миколаївської області.
“Треба з 10 областей Одеську, Херсонську і Миколаївську області визнати зоною стихійного лиха і зробити це законодавчо”, - сказав він.
При цьому В.СЛАУТА відзначив, що сьогодні, відвідавши поля Миколаївської області, особисто переконався в тому, що на соняшнику, який вже “по коліно” віце-прем`єру, вже жовті капелюшки, а кукурудза “перетворюється на бамбук”.
“Це вже серйозні питання”, - наголосив В.СЛАУТА.
Як повідомляв УНІАН, від посухи і тривалої відсутності опадів в Україні найбільше постраждали вісім областей - Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька і Луганська.
За попередніми оцінками Міністерства аграрної політики України, через посуху цього року постраждало більш як 1,1 млн. га посівів, прямі збитки аграріїв становлять більш як 1 млрд. грн.